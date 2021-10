Spojené státy a Evropská unie vyřešily vleklý spor o cla na hliník a ocel

Raimondová uvedla, že dohoda zachovává americká cla na ocel a hliník zavedená Trumpem podle odstavce 232 zákona o obchodní expanzi z roku 1962. Zároveň ale umožní vstup omezeného množství výrobků z EU do Spojených států a pomůže oběma ekonomikám čelit společnému problému, kterým je globální nadměrná kapacita dodávek - převážně z Číny.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že dohoda umožní zemím EU vyvážet do Spojených států ročně 3,3 milionu tun oceli bez cla, a to v rámci systému celních kvót. Vyšší objemy dovozu budou podléhat clu. Určité ocelářské produkty, které v minulém roce získaly výjimky z amerických tarifů, by se ale mohly dovážet bezcelně nad rámec kvót. Včetně výjimek by tak v příštím roce byl od tarifů osvobozen dovoz 4,3 milionu tun oceli.

Technicky tak dohoda nechává v platnosti americká cla na ocel 25 procent a na hliník deset procent. V praxi od nich ale osvobozuje podstatnou část evropského dovozu.

Trump zavedl cla na dovoz oceli a hliníku z EU a z řady dalších států. Široce kritizované opatření tehdejší prezident zdůvodňoval tím, že dovoz těchto produktů ohrožuje americkou ekonomiku a tím i národní bezpečnost. EU na to pak reagovala zavedením odvetných cel na vybrané zboží z USA, například na motocykly Harley-Davidson anebo džínsy Levi Strauss.