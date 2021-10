Energetici vylučují, že by šlo zastropovat ceny pro zákazníky od Bohemia Energy. Skeptický je i ERÚ

přehrát video 90' ČT24: Kolik zaplatíme za elektřinu a plyn?

Podle člena rady Energetického regulačního úřadu Petra Kusého se po krachu Bohemia Energy všichni ocitli v dosud nebývalé situaci. Věří však, že ji stát i dodavatelé poslední instance, k nimž zákazníci zkrachovalé skupiny „propadli“, zvládnou. „Princip, který máme – to znamená dodavatel poslední instance – funguje. Zákazníci nebudou odpojeni, dodávka bude pořád poskytována. Nicméně je to proces, který prochází zátěžovým testem,“ poznamenal. Jan Zápotočný, který je místopředsedou představenstva jednoho z dodavatelů poslední instance, totiž E.ON Energie, upozornil, že kromě lidí, kteří nečekaně přišli o dodavatele energie, se na společnost obracejí i další zákazníci alternativních dodavatelů, kteří se teď podobného scénáře obávají. Zejména ti, kdo se ocitli v pomyslné záchranné síti dodavatele poslední instance, se však musí připravit na to, že budou platit výrazně více než dosud. Podle Zápotočného není zbytí, jsou to zákazníci, s nimiž společnost nepočítala a energii pro ně teprve musí sehnat. „Zajišťujeme na trhu nákup podle spotových cen, čili cen, které jsou k dispozici. Ty jsou v současné době poměrně vysoké, a protože nakupujeme na krátké období, nedokážeme pro zákazníky cenu optimalizovat,“ poukázal místopředseda představenstva E.ONu.

Analytik společnosti J&T a zároveň minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr zdůraznil, že pro dodavatele poslední instance je hlavní problém, že nevědí, jak dlouho u nich „propadlí“ zákazníci zůstanou. „Podle toho musí nakupovat kontrakty na burze,“ upozornil. Situaci ještě více ztěžuje to, že začíná topná sezona a k tomu v důsledku více světových či celoevropských událostí „jsou ceny na maximech za deset let nazpátek a pravděpodobně i deset let dopředu“. Cenový strop naráží na obchodování na burze Reprezentanti energetických společností i regulačního úřadu pochybují, že by bylo možné stanovit pro bývalé zákazníky Bohemia Energy strop, který by omezoval cenu, za niž jim budou dodavatelé poslední instance elektřinu a hlavně plyn dodávat. S takovým požadavkem přišel ve středu premiér Andrej Babiš (ANO). „To není reálné. Klíčovou složkou jak u plynu, tak u elektřiny, je komodita. Ta se obchoduje na trzích – na Pražské burze a na burzách v Evropě. Jsme na jednotném evropském trhu, tak není možné cenu této komodity jakkoliv regulovat,“ prohlásil Michal Šnobr.

Janu Zápotočnému není ani jasné, co by chtěl předseda vlády zastropovat. Připomněl, že cenu na burze „stát prakticky nemá možnost ovlivnit“. A nic dalšího, nač by bylo možné sáhnout, podle něj není. „Regulovat zbytek nemá smysl, protože to hraje minimální roli na konečnou cenu pro zákazníka,“ podotkl. Petr Kusý z ERÚ nicméně ujistil, že se úřad premiérovým požadavkem zabývá. Předeslal však, že výsledek bude nejspíše takový, jaký předjímají reprezentanti ČEZ a E.ON. „Zatím se situace vyvíjí tím směrem, že zastropování neočekáváme. Nelze podle našeho názoru přenést náklady na jiné spotřebitele, to si myslím, že není férové ani spravedlivé,“ zdůraznil. Navíc by podle něj „šlo by o zásah do trhu, který si nemůžeme dovolit“ s ohledem na pravidla evropského trhu. ERÚ na ceny dohlédne, dodavatelé ale budou mít vyšší náklady Regulační úřad přesto na ceny dohlížet bude, ujistil Kusý. Bude kontrolovat, zda si dodavatelé nenechávají příliš mnoho peněz, tedy zda prodávají energii za nákladové ceny či s minimální marží. Tím se však podle něj nejspíše nepodaří zabránit několikanásobnému zvýšení cen. „Dodavatelé mají zvýšené náklady,“ zdůraznil. Podle Kusého, ale ani Michala Šnobra by bývalí zákazníci Bohemia Energy neměli s přechodem k novému stálému dodavateli příliš spěchat. Jednak je potřeba vyvarovat se pádu do náruče takzvaných šmejdů, ale také si dobře rozmyslet různé nabídky. „Klientům Bohemia Energy bych poradil, aby nezmatkovali, vydrželi dva, tři měsíce v síti, do které propadli, a nechávali si posílat nabídky, ale hlavně se dlouhodobě nefixovali,“ řekl Šnobr, který očekává, že nejpozději v roce 2023 začnou ceny energií klesat.

Politická řešení Situací na trhu s energiemi se zabývaly i čtvrteční Události, komentáře. Předseda lidovců Marian Jurečka v pořadu prohlásil, že ho mrzí, že premiér a ministr průmyslu a obchodu nezareagovali dříve, i když o krachu Bohemia Energy se spekulovalo. Vláda se na situaci mohla připravit, míní Jurečka. „V příštích měsících bude kulminovat cena energií. Dnes už vidíme na burzách, že ceny pro druhý kvartál klesají. Potřebujeme, aby vláda, ať už tato nebo budoucí, udělala rychlá, efektivní opatření, aby garantovala lidem, že situaci ustojí,“ zdůrazňuje. Navrhuje například, aby vláda využila sociální systém a adresně navýšila příspěvky na bydlení. Případné snížení DPH musí dle lidoveckého předsedy počkat na novou sněmovnu. Až posléze mohou následovat kroky střednědobého charakteru, avizuje Jurečka s tím, že cestu vidí v budování malých lokálních zdrojů tak, aby si domácnosti a firmy mohly v co největší míře vyrábět energie samy.

přehrát video Události, komentáře: Politici o vysokých cenách energií

Naproti tomu poslanec SPD Jan Hrnčíř věří, že do budoucna by měl mít větší kontrolu nad strategickými odvětvími stát. Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru v ČT24 navrhl například to, aby si Česko nasmlouvávalo ceny energií napřímo, nikoliv skrze burzu, přičemž by se mohlo inspirovat třeba Maďarskem, které uzavřelo smlouvu s Ruskem. Reakci na současnou krizi vnímá podobně jako Jurečka – i Hrnčíř navrhuje jít cestou příspěvků na bydlení, přičemž DPH by se dle zákonodárce SPD mělo snížit na deset procent. Kromě toho by Hrnčíř zrušil příspěvky na obnovitelné zdroje. Za současné vysoké ceny energií může dle poslance také Evropská unie. „To je tlak, agresivní zelená politika, která zvyšuje výrobcům elektřiny ceny,“ tvrdí. Skupina měla 900 tisíc odběrných míst Skupina Bohemia Energy se zhruba 900 tisíci odběrných míst ve středu oznámila, že se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Ze slov Petra Kusého i předsedy jejího představenstva Jana Palaščáka vyplývá, že dále funguje Amper Market, jehož obchodní model se od ostatních firem skupiny lišil tím, že prodává až elektřinu, kterou předem nakupil. Tato firma ale nedodává energie domácnostem.