Zvažte zastropování cen u dodavatelů, kterým připadnou klienti Bohemia Energy, vyzval Babiš regulační úřad

„Máme možnost snížení DPH z 21 procent na nulu. Chceme, aby tento návrh nová koalice odsouhlasila. Pokud by se to podařilo, máme možnost lidem přispět tak, aby zdražování elektřiny nepocítili,“ řekl Babiš.

„Kompenzace budou pro všechny domácnosti do výše průměrné spotřeby. Chceme, aby to bylo spravedlivé. Když to přepočteme na finance, bude to patnáct set korun na domácnost na rok,“ doplnil Havlíček. „Zdroje na tato opatření získáme z toho, že jsme zdanili solární barony. Získali jsme tím až sedm miliard a tyto peníze chceme vrátit lidem,“ dodal Babiš. Evropská komise úplné zrušení DPH na elektřinu nepodporuje.

Dříve Havlíček hovořil o tom, že chce pomocí takzvaných energetických šeků přispět na výdaje za zdražující se elektřinu zhruba 800 tisícům nízkopříjmových rodin.

Zastropování cen

Politici připravují také opatření související s krachem skupiny Bohemia Energy. Podle Havlíčka by se ERÚ měl s takzvanými dodavateli poslední instance domluvit v následujících hodinách na tom, aby poskytovali energii v jednotných cenách a ty aby byly únosné pro zákazníky.

Radní ERÚ Petr Kusý ohledně zastropování cen u dodavatelů uvedl, že jde o novou informaci, kterou nyní bude úřad intenzivně řešit.

Skupina se zhruba 900 tisíci odběrných míst se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.