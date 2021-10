Evropská komise navrhla opatření proti zdražování energií, zváží společný nákup plynu

„Tato opatření by měla jít snadno upravit na jaře, kdy očekáváme stabilizaci současné situace,“ uveda unijní exekutiva.

Zrušení DPH se nekoná

Úplné zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na elektřinu, jak to zvažuje končící česká vláda, ale Komise nepodpořila. Praha by v případě jeho uplatnění porušila daňová pravidla jednotného unijního trhu, za což by jí hrozil postih.

Brusel nepočítá ani s dalším požadavkem, který se na unijní úrovni snaží prosadit český premiér Andrej Babiš (ANO). Návrh nijak nezmiňuje případnou regulaci cen emisních povolenek, jejichž vliv na zdražování energií je podle komise jen okrajový.

Mezi dlouhodobějšími návrhy se neobjevuje ani reforma trhu s elektřinou. Její cena se podle pravidel unijního trhu počítá z momentálně velmi vysoké ceny plynu, což chtěla změnit hlavně Francie. Stejně jako stanovení maximální ceny emisních povolenek ale tento nápad nemá podporu výrazné části členských zemí. Komise pouze hodlá lépe dohlížet na uhlíkový trh a prověřit případné praktiky porušující konkurenční pravidla na trhu s energiemi.

Unijní exekutiva chce také prozkoumat možný přínos případného dobrovolného zapojení členských zemí do společných nákupů plynu. To by mohlo vylepšit jejich pozici například při dohadování o nákupu ruského zemního plynu.