Dodatečné navýšení penzí vláda navrhla projednat ve zrychleném režimu. Opozice nesouhlasí

„Já bych to chtěla schválit takzvaně v prvním čtení, aby měli důchodci a důchodkyně co nejrychleji jasno. Zákonná valorizace je to minimum, co se musí přidat. My chceme udržet tempo růstu důchodů, tak přidáváme všem tři stovky,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V případě zrychleného projednání ale není možné podávat pozměňovací návrhy. To kritizuje opozice a některé kluby už teď mluví o tom, že by takový postup chtěly blokovat. Podle ministryně práce ale zákonodárci předlohu stihnou schválit i standardní cestou.

„Zvýšení penzí nad rámec valorizace, ke kterému by nemělo docházet ve chvíli, kdy na to peníze nejsou. Pro mě je naprosto nepřijatelné, abychom na dluh zvyšovali důchody a ještě ve zkráceném řízení,“ konstatuje předsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Přijde mi docela problematické, aby návrh, který má zatížit rozpočet čtrnácti, patnácti miliardami ročně, se projednával ve zrychleném režimu, s minimální rozpravou,“ souhlasí také místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).