Velké firmy se zbavují svých kanceláří. Home office budou zaměstnancům nařizovat dál

Někeří pracovníci v admnistrativě zůstávají doma už zhruba tři čtvrtě roku. Podle některých firem to tak bude i nadále. „Počítáme s tím, že i po odeznění koronakrize bychom zůstali v modelu, kdybychom dva až tři dny pracovali z domova a na zbytek týdne se setkávali v kancelářích,“ uvedla mluvčí Vodafone Zuzana Holá.

Právě Vodafone tak přistoupí na úpravu kancelářských prostor. Stolů a židlí bude zřejmě méně, pribýt by mělo společenských místností. Podle Holé budou lidé i nadále pracovat zejména z domova, v kancelářích by se pak setkávali se svými kolegy. Do společných prostor by chodili i za tvůrčí společnou prací.