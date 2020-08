Turci patrně našli v Černém moři plyn, tvrdí Bloomberg. Erdogan ohlásil na pátek dobrou zprávu

O pátečním oznámení se Erdogan zmínil při slavnostním otevření solární elektrárny v Ankaře. Předtím zdůraznil, že žádné hrozby Turecko neodradí od hledání přírodních zdrojů ve východním Středomoří.

Turecké průzkumné lodě zde k nevoli Řecka a Evropské unie sondují možnosti těžby ropy a zemního plynu.

Cesta za energetickou nezávislostí Turecka?

Minulý měsíc pak tamní ministr pro energetiku a přírodní zdroje Fatih Dönme uvedl, že turecká vrtná loď Fatih –⁠ první turecké plavidlo, které dokáže provádět vrtací práce –⁠ zahájila průzkum u západní části tureckého černomořského pobřeží. Konkrétně jde o zónu Tuna-1, která se nachází u ústí Dunajského bloku na křížení bulharských a rumunských námořních hranic a teritoriálních vod Turecka.

„Prohledáme každý metr čtvereční našich moří, abychom dosáhli energetické nezávislosti Turecka,“ poznamenal tehdy podle serveru businessinfo.cz ministr. „Pokud se ropa na dně nachází, určitě ji najdeme,“ dodal s odkazem na dané práce v Černém moři.

Koncem června, po dokončení instalačních prací, vyjela loď Fatih na dlouho očekávanou vrtnou misi z východotureckého Trabzonu. Její 103 metrů vysoké věže byly předtím rozebrány v istanbulském přístavu Haydarpaşa na konci května, aby umožnily bezpečný přejezd plavidla pod mosty v Bosporu. Následně na ni byly v Trabzonu znovu naistalovány, zmínil server. Podle jeho informací je loď dlouhá 229 metrů, váží 5283 tun a je schopna vrtat do maximální hloubky 40 tisíc stop (12 192 metrů).

Závislosti na dovozu plynu z Ruska se výrazně liší

Některé státy v oblasti Černého moře jsou nyní ve svém dovozu plynu výrazně závislé na Rusku a například Bulharsko a Rumunsko ani jiného dovozce nemají, uvedla červnová zpráva Mezinárodní agentury pro energii (IEA).

Ovšem právě Rumunsko –⁠ na rozdíl od dalších zemí v regionu –⁠ disponuje téměř úplnou energetickou nezávislostí. Dovoz z Ruska se na domácí spotřebě plynu podílí méně než deseti procenty, zbytek pochází z domácích zdrojů, uvedla agentura Reuters.

Rumunsko zároveň chce svou těžbu plynu dál výrazně zvyšovat. „Do roku 2025 téměř zdvojnásobíme svou těžbu zemního plynu, a to díky novým nalezištím v Černém moři,“ uvedl v lednu generální ředitel národního úřadu pro nerostné bohatství Sorin Gal. Odvětví ropy a zemního plynu má v oblasti Černého moře Rumunsko, Bulharsko pak zahájilo průzkumnou činnost.

Region věří plynu a jaderné energetice

Ruský plynárenský gigant Gazprom se také snaží zvýšit svůj vývoz do jihovýchodní Evropy, zejména do Turecka (do země směřují z Ruska plynovody TurkStream –⁠ zprovozněn letos v lednu –⁠ a starší Blue Stream) a Řecka. „Ruský vývoz plynu do Turecka se pravděpodobně více než zdvojnásobí v nejbližších letech,“ uvedla zpráva IEA. Agentura také dodala, že Bulharsko, Rumunsko a Turecko se snaží zredukovat svou výraznou závislost na domácí těžbě uhlí právě dovozem plynu.