Co s kamiony mimo zpoplatněné úseky? Varianta dalšího rozšíření mýta se zatím odkládá

„Pokud by samozřejmě docházelo k tomu, že by se kamiony vyhýbaly zpoplatněným úsekům, chceme je také zpoplatnit,“ říkal v říjnu minulého roku.

Podle původních předpokladů státu se letošní roční výnosy měly po rozšíření navýšit o 1,5 miliardy korun na přibližně 12,5 miliardy korun. To ale vzhledem ke koronavirové krizi nyní neplatí. V současnosti je do systému zaregistrováno přes 489 tisíc vozidel, z čehož je více než 150 tisíc z České republiky a přes 338 tisíc ze zahraničí. Mýtný systém se týká nákladních vozidel a autobusů.

Sledování vybraných úseků mělo trvat půl roku. Některé obce se do něj na začátku letošního roku pustily samy. Například jihomoravský Kyjov. Obával se vyššího kamionového provozu na silnici, která vede souběžně s nově zpoplatněnou směrem na Slovensko.

Havlíček: Pro rozhodnutí nám chybí dostatek dat

Do toho však přišel koronavirus a zavedení nouzového stavu. „Potřebujeme mít maximální množství dat a já se obávám, že to druhé čtvrtletí nám to dost zásadně shodilo. To rozhodnutí by paradoxně bylo v neprospěch postižených obcí,“ uvedl k tomu další ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO ve funkci letos od ledna). Vyhodnocení tak chce posunout o další jedno, možná dvě čtvrtletí.

K dispozici jsou tak jen některá data. Například ta, podle nichž projelo loni v listopadu Kyjovem 170 tisíc aut měsíčně a zhruba každé čtvrté bylo nákladní. Letos v červnu to podle sčítání bylo o tři tisíce aut víc. „Po době nouzového stavu je jednoznačné, že došlo k navýšení tranzitní dopravy. Proto žádáme ministerstvo dopravy, aby dostálo úkolům, ke kterým se zavázalo,“ řekl starosta Kyjova František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých).

Ministerstvo: Sběr dat pokračuje

Nárůstu dopravy se obávali i v Cehnicích na Strakonicku, kudy prochází tah na Domažlice a Klatovy. Nákladních aut tam mírně přibylo.

Podle místních se to ale špatně posuzuje, protože nikdo neví, jak koronavirová krize dopravu ovlivnila. Ministestvo dopravy tedy vyčkává, až bude k dispozici více relevantních dat.