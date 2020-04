Nálada spotřebitelů v Německu je špatná. Firmy se musí připravit na tvrdou recesi, varuje institut

Celoroční pokles by podle tohoto průzkumu mohl činit 5,4 procenta, což by znamenalo nejhorší rok od zavedení jednotné evropské měny. Mezinárodní měnový fond (MMF) minulý týden předpověděl, že německá ekonomika letos klesne o sedm procent. V příštím roce počítá fond s růstem o 5,2 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největším obchodním partnerem České republiky.

Evropská centrální banka začne jako zástavu brát i dluhopisy horší kvality

Evropská centrální banka začne jako zástavu za úvěry přijímat i dluhopisy horší kvality, kterým byl kvůli dopadům koronavirové krize snížen rating do neinvestičního pásma. Banka chce tímto mimořádným krokem pomoci komerčním bankám a zabránit situaci, že se kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku zasekne úvěrový trh.

Krize způsobená koronavirem dopadá na ekonomiku eurozóny obzvlášť tvrdě. Slabým zemím, jako je Itálie, a mnoha firmám hrozí ztráta investičního ratingu. Pokud by se toto stalo a dluh Itálie by ratingové agentury začaly považovat za podřadný, dopady by byly dalekosáhlé. Komerční banky totiž dluhopisy členských zemí běžně používají jako zástavu, když čerpají úvěry od ECB. A to už by pak nešlo.