Nové auto? Uprostřed pandemie těžko. Češi zjišťují, jak jim karanténa proměnila nákupy

„Lidé se kvůli koronaviru bojí, kupovat se nedá, ani kdyby se mohlo,“ konstatuje prodejce vozů značky Ford Jakub Zálešák z AMB Praha. Za posledních čtrnáct dní tak prodal jediný vůz, a tento obchod už byl rozjednaný z dřívejška a šlo tak vlastně jen o předání klíčků.

„S dalšími lidmi, kde jsme už začali jednání, jsme se domluvili, že nějakou dobu počkáme – a uvidíme, jak se to vyvine. Jediné, co teď můžu, je připravit nabídku na leasing, úvěr nebo poradit s výběrem. Tedy vše, co lze dělat on-line,“ dodává Zálešák.

Nejde přitom jen o prodej vozů, ale také to, že spoustu zakázek ruší i firmy, které si chtěly vozy půjčovat – například ty cateringové. Prodej aut firmám pak obecně klesá u všech prodejců, ačkoliv běžně přitom tvoří až sedmdesátiprocentní podíl.

Respektovat opatření vlády

„Respektujeme vyhlášené opatření vlády a omezení maloobchodního prodeje,“ potvrzuje i mluvčí Škoda Auto Pavel Jína. Zákazníci mají podle něj teď akorát možnost vybírat ze skladových zásob dealerů on-line, popřípadě objednávat vozy na operativní leasing v rámci programu ŠKODA Online.

V praxi to znamená, že si sice lze bez problému auto vybrat on-line, ale v případě jeho prodeje nastává problém ve chvíli, kdy je potřeba zajistit například úvěr, vyřídit potřebné dokumenty nebo třeba SPZ. Šancí je ale zmíněný leasing. Tam stačí totiž auto on-line vybrat, zaplatit první splátku a dealer může pak zákazníkovi odvézt auto až domů, kde už jen předá klíčky.

Podobně to platí také u ostatních prodejců. I podle zástupců společnosti Porsche ČR, která dováží vozy koncernu VW, je tak pokles prodejů výrazný. „Spolu s celou naší prodejní organizací děláme všechno pro to, abychom po uvolnění nejpřísnějších restrikcí mohli co nejdřív obnovit služby zákazníkům v co nejširším možném rozsahu,“ dodává mluvčí Jan Klíma.

Vedle servisních služeb, které i přes současná omezení fungují, podle něj dokážou prodejci nových vozů značek Volkswagen, Audi a Seat nebo ojetých vozů Das WeltAuto v omezené míře v on-line prostředí pracovat. Jsou schopni například přijmout objednávku.