E-shopy pokračují ve vzestupu. Na kamenné obchody čekají nové technologie a těžké časy

Naopak oblastí, která on-line světu příliš nepodléhá, zůstává prodej potravin. „Internet (resp. celý digitální svět) je mimořádně důležitý komunikační kanál (i pro kamenné obchodníky), ale on-line prodej potravin v nejbližší době nebude to, co by ohrozilo postavení klasických řetězců,“ napsal Zdeněk Skála, research director ze společnosti GfK, která se věnuje průzkumu trhu.

Maloobchodu se letos, stejně jako celému českému hospodářství, daří. Poměrně příznivá očekávání jsou i na příští rok. „To zvyšuje ochotu nakupujících utrácet a posouvá je k větší náročnosti,“ říká Skála.

Všímá si toho zejména v souvislosti s mladšími generacemi, které se stále více přiklánějí k pohodlným nákupům. To znamená co nejméně cestování, co nejméně času stráveného v prodejně, jednoduchý výběr; nákupy dělají ve chvíli, kdy něco konkrétně potřebují, ne do zásoby, přibližuje analytik.