Bytová krize jako šance pro menší města. Venkov se kvůli cenám nemovitostí stává žádanou adresou

Zatímco v Kutné Hoře firmy čile staví, do sousední Čáslavi se investoři nehrnou. Pro netradiční řešení bytové krize se proto rozhodla tamní radnice. Výstavbu bydlení vzala do vlastních rukou a postavila se do role developera. Projekt za 118 milionů postaví, zaplatí a byty lidem rozprodá formou takzvané losovačky.

Dva činžáky, které v první etapě nabídnou 34 bytů, začala radnice stavět v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. „Museli jsme si vzít stomilionový úvěr, abychom si to mohli dovolit. Finanční rozvaha je taková, abychom neprodělali, ale ani nevydělávali,“ uvedl místostarosta Čáslavi Martin Horský.