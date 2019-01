Brno vymýšlí bytové družstvo pro mladé. Slibuje jim stovky nových bytů

Zastupitelé Brna schválili koncepci družstevního bydlení pro mladé. Projekt má pomoci získat byty lidem do 36 let, kteří sice nedosáhnou na hypotéku, ale mají na splácení. Město a zájemci by založili družstvo, které by si vzalo hypotéku, za niž by postavilo byty. Město začne přijímat žádosti elektronickou formou od 1. října.