„Lidé to nesou hodně špatně. Od vedení firmy máme informace, že momentálně nemají finanční prostředky na to, aby vyplatili mzdy,“ uvedl Solanský. Výplatní termín v podniku má být tento pátek.

„Firma hledá nového dodavatele energií. ČEZ nám vypověděl smlouvu,“ řekl odborový předák. Vedení firmy podle něj připravuje podání insolvenčního návrhu. Zároveň upozornil, že při případné reorganizaci by se počítalo se snižováním stavu zaměstnanců. Kolika lidí by se to týkalo, zatím není jasné.