Dceřiné firmě Vítkovic chybí provozní kapitál. Dělníci zůstávají doma

Počet zástupců dělnických profesí, kteří nebudou docházet do práce, bude záležet na aktuální výrobě. Vedení dceřiné firmy ale věří, že peníze v dohledné době pomůže zajistit nový investor. Podle mluvčí Vítkovic Evy Kijonkové tak mohou být dělníci povoláni z domácnosti zpět do práce do dvou dnů.

„Zatím jsme jednali s odbory o pracovních režimech do 31. března,“ dodala mluvčí s tím, že jasněji bude koncem března. V té době by totiž do firmy mohl vstoupit nový investor. Jeho jméno vedení Vítkovic zatím tají.

Lidé zaměstnaní na dělnických pozicích původně měli zůstávat doma za 60 procent mzdy. Podle Jany Schindlerové, předsedkyně vítkovických odborů, se však podařilo dohodnout osmdesátiprocentní vyrovnání.