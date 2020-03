Saúdská Arábie zaplaví trh ropou. Přitvrzuje v tlaku na Rusko

Saúdská Arábie se dostala do sporu s Ruskem na zasedání Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenců. Minulý týden se tato skupina, označovaná jako OPEC+, ve Vídni snažila dohodnout snížení těžby, na což ale Rusko odmítlo přistoupit. Saúdové pak oznámili, že těžbu zvýší na maximum, což analytici vnímají jako zahájení cenové války. Rijád má snahu co nejvíce si upevnit vliv a zvýšit podíl na trhu.

„Společnost vyvíjí maximální úsilí, aby pokyn zavedla co nejdříve,“ sdělil podle agentury Reuters generální ředitel Amín Násir.

V úterý Saúdská Arábie oznámila, že od dubna zvýší těžbu na rekordních 12,3 milionu barelů denně. Tím patrně zkomplikuje snahy dohodnout nová jednání s Ruskem. V celém světě se těží zhruba 100 milionů barelů denně, z toho na OPEC připadá méně než třetina.

Podobné objemy ropy jako Saúdská Arábie těží i Rusko a Spojené státy. Stlačit zvýšením těžby ceny ropy experti vnímají i jako snahu Rijádu zbavit se konkurence v USA, kde část firem těží ropu z břidličných formací. Díky tomu se Spojené státy staly nezávislé na dovozu ropy, surovina z břidlic je ale obecně dražší než klasická těžba ropy v Saúdské Arábii.

„Tato zpráva samozřejmě může ke zvýšení napětí přispět. Poptávka po ropě letos zůstane nízká kvůli hysterii kolem koronaviru. Hrozí, že při nízkých cenách ropy nedokáží menší břidliční těžaři generovat dostatečné zisky a mohou se dostat do problémů se splácením svých dluhů. V reakci na to se prudce zvýšily kreditní prémie, a to nejen u ropných společností,“ komentuje nejnovější vývoj analytik Cyrrus Tomáš Pfeiler.