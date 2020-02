Dosáhnou živnostníci na důchod? Maláčová a Schillerová se přou o podobu penzijní reformy

Právě vládní spor o to, jestli mají mít živnostníci s minimálními odvody nárok na základní penzi, může hned na začátku celou důchodovou reformu zastavit. Kromě hnutí ANO kritizuje návrh i velká část opozice.

„Pokud někdo splní podmínky, že platí do systému a zároveň odpracuje potřebné roky, tak by bylo nefér mu to minimum nedat,“ domnívá se první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová považuje vyjádření Maláčové za naprosto skandální. „Ona jinými slovy říká: živnostníci mají platit nějakou základní výši, ale my nechceme dodržet naši povinnost, povinnost státu.“

Smířlivější k návrhu ministryně práce jsou naopak komunisté. „Já si myslím, že by byl velký problém, kdyby živnostníci nezvýšili své odvody. Otázka je jak, v jaké míře, to si myslím, že bude předmětem velmi citlivých diskusí,“ uvedl ekonomický expert KSČM Jiří Dolejš.

Odlišný pohled pak nabízí ekonomický expert ODS Jan Skopeček. „Nutit živnostníky – s vidinou toho, že za několik desítek let budou mít možná o pár stovek vyšší důchod – že musí dnes platit vyšší daně, je podle mě špatná cesta.“

Kvůli sporům ve vládní koalici tak zatím není jasné, zda a popřípadě kdy vládní koalice předloží důchodovou reformu sněmovně. I v tom už došlo ke střetu. V lednu premiér Andrej Babiš (ANO) naznačil, že reformu vláda možná přijmout nestihne. Maláčová mu tehdy oponovala, že je připravena brzy předložit konkrétní znění normy.

Prosazení penzijní reformy bylo jednou z klíčových priorit, kterou si současná vláda napsala do svého programového prohlášení.