Maláčová nesdílí Babišovy pochybnosti. Důchodovou reformu můžeme stihnout, říká

Ministryně to vidí ještě na přinejmenším několik dalších setkání expertů. Chce, aby se v rámci důchodové reformy objevily především tři body, o kterých se jednalo i na důchodové komisi. V první řadě požadavek na dřívější odchod do důchodu pro lidi s náročnou profesí.

„Co se týká důchodové reformy, řekla jsem, že v rámci několika příštích měsíců návrh předložím. Konkrétní znění zákona tak, aby se to dalo stihnout,“ řekla v Událostech, komentářích ministryně sociálních věcí Jana Maláčová.

Také chce Maláčová usilovat o bonusy za výchovu dětí. „To je ta pětistovka za alespoň jedno vychované dítě. To je, myslím, zejména pro ženy velmi důležité. A třetí věc je, a zaznívala v pátek napříč politickým spektrem od zástupců seniorů i od zástupců akademické sféry, prosadit ještě za této vlády změnu architektury bez změny částek,“ přiblížila hlavní oblasti svého úsilí ministryně.

Premiér připustil, že se reforma nestihne

Na úterním jednání koaliční rady se ANO a ČSSD v otázce důchodové reformy nedohodly. Zástupcům ANO se nezamlouval návrh na rozdělení státního důchodového pilíře na solidární část, na kterou by měli nárok všichni lidé, a na zásluhovou, která by se odvíjela podle výše odvodů.

„V podstatě všechny politické strany kromě ANO proklamovaly, že nemají s tou architekturu nultý a první pilíř problém. To neznamená, že souhlasí, protože ďábel spočívá v detailu. A problém bude pravděpodobně s jednotlivými částkami. Každý má jinou představu, jak by měl vypadat základní důchod, jak by měl vypadat první pilíř, ta zásluhová složka, ale v tuto chvíli bychom se mohli posunout alespoň v té kostře, v té základní architektuře,“ uvedla Maláčová.

Premiér Andrej Babiš po úterní koaliční sešlosti vyjádřil názor, že důchodová reforma si vyžádá delší čas. Nevyloučil ani možnost, že do konce volebního období vláda s důchodovou reformou nepřijde.

Podle premiéra by byl takový penzijní systém pro většinu lidí nevýhodný. Také je podle něj nutné pojmenovat, odkud se na financování vezmou peníze. „Není možné dělat reformy tak, že řekneme výdaje a neřekneme příjmy,“ zdůraznil. Premiér si rovněž přeje, aby se na důchodové reformě shodly všechny sněmovní strany.