Občané v reformu penzí nevěří, říká šéfka důchodové komise. Systém nechce reformovat, ale „adaptovat“

Podle Zámečníka by se mělo začít na shodě, že nechceme prohlubovat dlouhodobý deficit. Tedy jak mu bránit na straně příjmů (například jestli zdanit kapitál nebo práci) a na straně výdajů (například změnou věku odchodu do důchodu).

Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové je nejdůležitější, aby lidé, kteří dnes nastupují do svého prvního zaměstnání, věděli, co je v budoucnu čeká. Podle ní je na realizaci důchodové reformy ještě čas deset až patnáct let, ale lidé nevědí, co mohou očekávat za padesát let.