Česká ekonomika sice zbrzdí růst, ale pořád se jí bude dařit

Růst české ekonomiky příští rok zpomalí na 2,2 procenta z letos odhadovaných 2,5 procenta. „Pozitivní trend by měl zůstat zachován s tím, že to bude určité měkké zpomalení. Samozřejmě vždycky může přijít nějaká méně očekávaná mimořádná záležitost, kterou my nemůžeme předem prostě odhadnout,“ zamýšlí se nad výhledem guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Některé firmy už zpomalení hospodářského růstu pociťovaly během letoška, zejména společnosti napojené na automobilový průmysl. Poptávka ze zahraničí leckde poklesla. Statistici doplňují, že koncem roku se zmenšily objednávky v celém průmyslu skoro o pět procent.

„Pokud bychom to procento udávali v hodnotě tržeb, kde má vliv kurz a další parametry, tak se bavíme o deseti-, patnáctiprocentním poklesu,“ říká ředitel firmy Piston Rings Komárov Petr Mašek. Specializují se na výrobu pístních kroužků a část z nich jde právě do automobilového průmyslu, další část třeba do motorových pil.