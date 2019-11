Tabulkové platy začínají pod minimální mzdou. Maláčová plánuje systém změnit

Minimální mzda je teď 13 350 korun, od ledna by měla vzrůst. Na tento státem garantovaný příjem ale nedosáhnou zaměstnanci spadající do šedesáti tarifů. Zaměstnavatelé jim tak výpadek musí kompenzovat osobním ohodnocením.

Mezi ty s nejnižšími odměnami patří třeba školníci. Milan Slanina, který působí na gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze, pracuje ve škole 15 let. Praxi má ale nad 32 let a jen díky tomu není jeho plat školníka pod minimální mzdou. Jenže někteří jeho kolegové s praxí do devíti let na minimální mzdu nedosáhnou, tedy ne bez zmíněného osobního ohodnocení.

Ještě nižší platy než Milan Slanina mají pomocné síly v jídelně, uklízečky nebo někteří řidiči. Od příštího roku budou platy určovat čtyři tabulky. Dvě přitom mají část odměn pod minimální mzdou. Třeba právě u školníků a pomocných kuchařek začíná první tarif 2320 korun pod minimální mzdou. Podle toho, jak ta od ledna vzroste, se ztráta ještě prohloubí.