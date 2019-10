Teplo bude dražší. Teplárny si připlatí hlavně za emisní povolenky

Podle Teplárenského sdružení zaplatily teplárny v tuzemsku za emisní povolenky před dvěma lety půl druhé miliardy korun, letos pak téměř devět miliard. Vyšší podpora měla nárůst částečně kompenzovat.

„Samozřejmě to bude mít na hospodaření teplárenských společností dopad. Řada z nich už je na úrovni téměř červených čísel, takže v další fázi předpokládáme, že se to bohužel promítne i do cen tepla,“ upozorňuje ředitel sdružení Martin Hájek. Zatím není jasné, o kolik procent případně ceny stoupnou. Od příštího roku se totiž naopak sníží DPH na teplo.