Ochlazení v Německu? Jsme jako další spolkový stát, varuje Špicar. Překonáme několik recesí, míní Singer

Podle Singera, který situaci nevidí zatím černě, může jít v Německu o pouhý výkyv. „Je těžké odhadnout předstihové ukazatele, protože stále poměrně stagnuje poptávka po kapitálových statcích, což Německo do značné míry vyrábí. Na druhou stranu se objevují náznaky růstu globální lodní dopravy, což je vždy známka toho, že recese končí. Německá ekonomika má ale vlastní ohromný prostor se z recese dostat, fiskální politikou, vlastními investicemi, infrastrukturou, spotřebou. A mám pocit, že stávající koalice si to začíná uvědomovat,“ poznamenal ekonom.

Strašák v podobě tvrdého brexitu

Podle Špicara však může českou ekonomiku negativně ovlivnit rovněž eskalace obchodní války mezi USA a Čínou, případně Evropskou unií, ale také odchod Britů z Evropské unie bez dohody, tedy takzvaný tvrdý brexit. „Ten by nás velmi tvrdě zasáhl, byly bychom mezi vůbec nejpostiženějšími ekonomikami v celé Evropské unii,“ upozornil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

„Ve skutečnosti se bavíme o tom, že by syrový brexit podle většiny odhadů mohl snížit náš růst zhruba o procento, a to v rámci několika let, což se podobá tomu, co jsme zažívali během ruské krize, embarga na vývoz do Ruska kvůli sankcím. Není to žádná katastrofa,“ uzavřel Singer.