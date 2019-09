Georgievová by se nyní měla setkat s členy výkonné rady fondu. „Cílem rady je dokončit výběrový proces co nejdříve, nejpozději pak do 4. října 2019,“ uvedl MMF.

Členské země Evropské unie vybraly Georgievovou za svou kandidátku do čela MMF začátkem minulého měsíce. Ve druhém kole hlasování zvítězila nad Nizozemcem Jeroenem Dijsselbloemem.

Georgievová je výkonnou ředitelkou Světové banky (SB) a podle dřívějších informací ji prosazovaly hlavně státy jižní a východní části Evropské unie.

Francouzka Lagardeová vystřídá ve funkci šéfa ECB Maria Draghiho z Itálie. Ten už v červenci vyloučil, že by o funkci v čele MMF usiloval.