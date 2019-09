Pokud růst daňových příjmů zpomalí, může být letos schodek hospodaření ještě horší, varuje rozpočtová rada

Podle dosavadního vývoje nebude podle rady výsledek státního rozpočtu za letošní rok významně lepší než plánovaný schodek 40 miliard korun. Důvodem je, že některé daňové příjmy rostou mírně pomaleji, než se plánovalo. Například schválený rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 miliard korun, ale nakonec skončil s přebytkem 2,9 miliardy korun.

Data podle rady zatím neukazují na další významnější zpomalování hospodářství. Pokud se ekonomika bude i nadále vyvíjet v souladu s predikcí ministerstva financí, Národní rozpočtová rada se domnívá, že zatím není nutné přistoupit k její významnější stimulaci fiskální (rozpočtovou) politikou. Případný fiskální impulz by se proto projevil v tempu růstu HDP zřejmě pouze nepatrně a spíše by vedl k posílení nerovnováhy na pracovním trhu, uvedla rada.

Rizikem pro hospodářství, a to především pro průmyslovou produkci, je podle rady vývoj v zahraničí. „Vláda by se na tuto možnou situaci měla preventivně připravit, a to v podobě zpracování návrhu sady možných opatření, kterými by bylo možné v případě potřeby tuzemskou ekonomiku stimulovat,“ uvedla rada.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v reakci potvrdila, že schodek rozpočtu 40 miliard korun hodlá vláda letos dodržet.