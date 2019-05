Na důchody bude, ujišťuje předsedkyně důchodové komise. Chce ale propagovat i spoření

Komise pro spravedlivé důchody zasedala zatím třikrát. Průběh jejích schůzí někteří členové kritizovali, například podle poslance opoziční ODS Jana Bauera je jednání chaotické a diskuse neřízená. Předsedkyně komise to odmítla. Naopak zdůraznila, že již předala první dílčí návrh ministryni Maláčové.

„Je to návrh vyměřovacích základů. Dohodli jsme se, že nebudeme hovořit o fiktivních vyměřovacích základech, ale o vyměřovacích základech pečujících osob. Panovala široká shoda na konceptu sdílení základů ve smyslu, že by to měl být dobrovolný koncept,“ přiblížila Danuše Nerudová.