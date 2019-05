Pečující osoby mají nízký příjem i důchod. Penze by se jim mohla počítat z fiktivní mzdy

„Pečující osoby mají kvůli péči nízký příjem. Jedná se o to, aby kvůli té péči neměly nízký důchod. Je to věc, kterou ponesu na koaliční radu. Předpokládám, že bychom o tom měli mluvit v průběhu měsíce května,“ uvedla Maláčová.

Podle ní by v koalici mohla být na opatření shoda. Šéfka sněmovního sociálního výboru a zástupkyně ANO v komisi Radka Maxová řekla, že návrh podporuje. Ministryně podotkla, že „pozitivní stanovisko“ měla i místopředsedkyně komise Marie Bílková z ministerstva financí. Podle Maláčové se bude ještě diskutovat o tom, jestli základ pečujícího bude týkat péče pro lidi, co se starají o dítě, seniora, nebo postiženého. „Vyměřovací základ by se měl odvíjet od průměrné mzdy,“ dodala šéfka resortu práce.

Dobrovolně sdílet důchod

Ženy pobírají ve stáří méně než muži. Na konci prvního čtvrtletí podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrný důchod seniora činil 14 697 korun a seniorky 12 182 korun. Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži. Důvodem bývá právě péče o děti či stárnoucí rodiče.