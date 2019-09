Za prací dojíždí do ciziny přes 56 tisíc Čechů. Nejvíc do Německa, míří ale i do Británie

Například Jakub Ježek to má do německého Markersdorfu za prací šedesát kilometrů. Už rok pracuje v zásilkové službě. „Mojí motivací jsou hlavně peníze. Základní plat je tady zhruba plat nižšího managementu v Čechách,“ přiblížil.

video Události ČT: Cesty Čechů za prací do zahraničí

Petr Fingerhut se zase poslední čtyři roky pravidelně vydává na tříhodinovou cestu do města Weiden in der Oberpfalz. „Každý týden v pondělí nebo v neděli jedu do práce a v pátek nebo v sobotu ráno se vracím,“ přiblížil. Živí se tam jako řidič kamionu. Průkaz si na něj udělal až kvůli práci v zahraničí.