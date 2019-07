Finanční úřady zřejmě omezí provoz ve více obcích, než se plánovalo. Starostové jsou proti

Proti tomuto kroku se staví obce. Poukazují na možné zhoršení dostupnosti některých služeb. „Znamená to vzdalování se státní správy od občana,“ potvrdila starostka Valašských Klobouků Eliška Olšáková. Dodává, že pro občany této obce bude plnohodnotné místo až ve čtyřicet kilometrů vzdáleném Vsetíně.

Upozorňuje i na další problémy. „Když třeba řešíte daň z nemovitosti nebo i daň z fyzických osob, a jde o opravdu malé živnostníky, pak se potřebují třeba i poradit, je to nedomyšlené,“ říká. Obává se, že v systému dva plus dva na to nebude prostor. Ani odbornost dvou lidí, kteří zůstanou, na to nemusí podle ní stačit. „Snažila jsem se to vysvětlit i na rozpočtovém výboru v Poslanecké sněmovně, ale zatím bez výsledku,“ konstatuje Olšáková.

Dodává také, že i nad skutečnou výší úspor visí otazník, protože například v Kloboukách sídlí pracoviště ve vlastní budově, jinde se prostor najímá. Pracovníci, kterým bylo nabídnuto místo, se navíc nemusí chtít přemístit jinam.

„Bude mít i ekonomický dopad na obec, když odejde patnáct lidí,“ doplňuje. A zmiňuje i praktický dopad, že když teď bude vyřizovat své věci na vsetínském úřadě zhruba šest tisíc dalších lidí, nebudou mít ani kde zaparkovat. „Budu nadále trvat na tom, aby pracoviště finančního úřadu v obci zůstalo,“ uzavírá.