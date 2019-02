Babiš a Schillerová chtějí propustit 10 procent úředníků. Odbory uvažují o protestech

Škrty se mají týkat hlavně úředníků, naopak učitelů, policistů, hasičů nebo vojáků se nedotknou. Svazy zastupující státní zaměstnance vyzvaly ministerstvo financí, aby od návrhu na plošné škrty ustoupilo. V opačném případě odbory připustily i protestní akce.

„Nikdo neví, co vlastně paní ministryně financí v této věci chce, tento typ škrtů nikdy nepřinese žádný efekt. Naopak to způsobí velké problémy, protože zároveň s tím není předložen jediný návrh zákona, který by snížil množství agendy, které musí ze zákona konat státní správa,“ ohradil se vůči záměru šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

„Je tady obrovská nervozita mezi zaměstnanci v celém veřejném sektoru, nejen z té státní správy, koho se to vlastně bude týkat. A to není dobré,“ přidal se šéf Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Podle odborů dokonce na některých úřadech lidé chybí. „Já jsem byl například na jednání finanční správy a tam je naprosto nemyslitelné, aby se dále snižovaly počty zaměstnanců, protože už teď jsou v hlubokém podstavu. Paní ministryně nemůže mluvit ani za vlastní resort,“ podotknul Středula.