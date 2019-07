Trump slíbil včasné vydání licencí k prodeji firmě Huawei. Nesmí ale ohrozit národní bezpečnost

Setkání se uskutečnilo v době přetrvávající nejistoty ohledně budoucího spojení amerických firem s Huawei. Americké podniky nesmějí prodávat většinu součástek a komponentů Huawei bez zvláštní licence, Trump ale v červnu uvedl, že by se prodej mohl obnovit díky jednání o nové obchodní dohodě s Čínou. Zatím však stále není zcela jasné, jaká bude nová politika vůči Huawei.

Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikačních zařízení. Letos v květnu americké ministerstvo obchodu firmu umístilo na černou listinu organizací, které představují bezpečností riziko. To znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty. Ministerstvo spravedlnosti pak Huawei obvinilo z krádeže obchodního tajemství a dalších zločinů.

Udělování licencí funguje na jednorázové bázi, upřesňuje ekonom MND Martin Janíčko. „Jednotliví dodavatelé si dají žádost a ta musí obsahovat dostatečné odůvodnění, proč licenci potřebují. A další věcí je, že rozhodování také funguje na jednorázové bázi pro jednotlivé firmy a bývají většinou časově omezené,“ říká.

To, že americké firmy mají omezené dodávky pro Huawei, brzdí podle Janíčka sice jejich byznys, nicméně zatím se to příliš viditelně neprojevuje. „My to z tvrdých dat ještě nevidíme, protože tam docházelo k předzásobení ze stran amerických firem, a navíc tam dobíhají některé kontrakty, které není možné normálním způsobem zrušit,“ vysvětluje Janíčko.

A dodává, že se také projevuje to, že se americká ekonomika nachází v poměrně silné konjunktuře a poptávka od amerických domácností tak zastiňuje problémy na nákladové straně, které americké firmy mají. „Do budoucna to asi uvidíme nicméně v tom, že budou stoupat ceny u některých technologických gigantů a zároveň někteří z nich budou muset část z té nedostatečné poptávky od firmy Huawei odečíst ze zisku,“ míní Janíčko.

Firma Huawei čelí přitom problémům i v dalších částech světa. „Prozatím ta opatření u ostatních, zejména týkající se Evropy či Kanady, jsou méně intenzivní než v USA, nicméně dá se očekávat, že kdyby Spojené státy trvaly na těch opatřeních a těch licencí by vydávaly relativně málo, pak i některé další státy v jiných částech světa je mohou následovat. Ale asi to půjde do menší míry, protože ve Spojených státech se jedná o velice silný konkurenční boj vůči čínským technologickým firmám, který je v ostatních částech světa podstatně menší,“ dodává Janíčko.