Obchodní dohodu s USA prý Peking podmiňuje zrušením restrikcí vůči Huawei

Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, firma to však dlouhodobě popírá. Spojené státy ji přesto v polovině května zařadily na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty.

Společnost Huawei minulý týden varovala, že obchodní restrikce ze strany USA budou mít negativní dopad na její tržby. Zařazení firmy na černou listinu zvýšilo obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem.

Spojené státy a Čína, tedy dvě největší ekonomiky světa, spolu již od loňského roku vedou obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalují cla. Naposledy v květnu Američané zatížili dovoz čínského zboží v ročním objemu 200 miliard dolarů vyšším clem, následně Číňané rozhodli o tarifech na americké zboží, jehož roční dovoz dosahuje 60 miliard dolarů.

O obchodních vztazích by měl Trump se Si Ťin-pchingem jednat na víkendovém summitu G20 v Japonsku. Ostatně americký prezident se nechal slyšet, že by okamžitě uvalil cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA se pohybuje kolem tří set miliard dolarů, kdyby se s čínským prezidentem na summitu nesetkal.