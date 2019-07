Německo zvažuje zdanění oxidu uhličitého. Vláda ale čelí odporu za uzavírání uhelných elektráren

Německo by mohlo zavést daň z CO 2 . Má se týkat skleníkového plynu vyprodukovaného při vytápění a v dopravě. Jde o součást klimatické strategie, která počítá také s uzavřením všech uhelných elektráren do roku 2038. Kvůli tomuto plánu si v uhelném regionu nedaleko českých hranic budou v budoucnu novou práci hledat tisíce lidí.