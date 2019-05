Trumpův úder na Mexiko zvyšuje riziko cel na evropská auta. Pocítilo by je i Česko

„‚Miluji cla.' Tak se americký prezident Donald Trump letos v únoru vyznal z jedné ze svých lásek. A letošní květen byl pro něj vskutku ,měsícem lásky'. Lásky ke clům. Jeho májová láskyplnost však nevěstí nic laskavého pro zbytek světa, a už vůbec ne pro malé otevřené ekonomiky typu České republiky,“ komentuje nejnovější Trumpův krok Kovanda.

Naposledy se Trump zaměřil na Mexiko. Pohrozil, že na dovoz od svého jižního souseda uvalí clo ve výši pěti procent, jestliže země nezastaví ilegální příliv přistěhovalců do USA. Clo plánuje Trump zavést od 10. června, přičemž jeho sazbu bude postupně navyšovat tak, že k 1. říjnu už bude činit 25 procent. Clo bude platit do doby, než se podaří zastavit nelegální migraci z Mexika. Trumpovo rozhodnutí by přitom mohlo přerušit dodávkové řetězce v době, kdy mezi investory rostou obavy z recese.