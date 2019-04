Nedostatek letadel může pocítit až 350 tisíc Čechů, odhadl za cestovní kanceláře Jan Papež

„Od celého turistického průmyslu vyžaduje současná situace mnohem větší flexibilitu, a svým způsobem ne úplně lpění na smluvních podnínkách, které mezi sebou máme,“ řekl Papež s odkazem na intenzivní jednání cestovních kanceláři se Smartwings, s případnými náhradními dopravci i třeba s již zajištěnými hotely, které bude obtížné naplnit podle původních předpokladů. Věří, že pružně budou reagovat také letiště.

Odhadl, že situace se dotkne pěti až deseti procent klientů – tedy až 350 tisíc lidí – a to především těch, kteří si předplatili dovolenou v rámci „first momentu“. Znali už totiž odletové časy a další podrobnosti svých zájezdů, které se nyní mění. Naopak lidí, kteří si dovolenou kupují až v současnosti, se změny podle něho dotknou méně.

Papež zmínil, že nyní pokračuje hledání náhradních dopravců pro pravidelné linky, což může znamenat vyšší cenu služby. To může mít vliv i na růst ceny zájezdů, ale nečeká, že by to většina cestovek chtěla udělat, protože by si tím snížily konkurenceschopnost. Podotkl, že některé společnosti v cizině nasazují k pokrytí zájezdů starší letadla, ale výhodou EU je, že přísně kontroluje jejich technický stav.

Dodal, že situace navíc nepříznivě zasáhne nejen výjezdovou turistiku, ale i příjezdovou, protože Smartwings dováží také cizince do Česka.