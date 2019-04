Uzemnění Boeingů 737 MAX zasáhlo Smartwings. Lidé to pocítí na dovolených a regionální letiště na provozu

A nakonec poletí i z Pardubic, jak chtěli. Jejich let ale neodbaví Smartwings. Předseda představenstva společnosti EBA, která provozuje Letiště Pardubice, Petr Juchelka uvedl, že by se mělo jednat o turecké a bulharské letecké společnosti. „Zatím máme na letošní sezonu potvrzeno pět charterových letů ze třinácti,“ dodal.

Manželé Komárovi z Pardubic si koupili zájezd do bulharského Burgasu s tím, že odletí přímo z terminálu v Pardubicích. Cestovka jim ale oznámila, že budou muset změnit plány. To vše kvůli sedmi odstaveným Boeingům 737 MAX společnosti Smartwings, které už měsíc stojí zaparkované u hangáru v Praze.

Letecký dopravce Smartwings počátkem dubna oznámil, že v létě omezí kapacity svých letů o osm procent. Společnost tak dočasně pozastaví provoz některých linek nebo sníží počet letů do vybraných destinací. Na linkách také upraví letové časy. Zákazníkům dotčených spojů dopravce nabídne jiné lety, případně vrácení peněz.

„Činíme veškerá opatření pro to, abychom minimalizovali dopady na letní sezonu a na naše klienty. Přistoupili jsme zatím k tomu opatření, že pravidelné lety z Pardubic operovány nebudou,“ uvedla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Cestovní kanceláře mají napilno

Samotný cestující by – pokud už odletí – neměl poznat rozdíl. Konkrétní cestovky se ale zapotí, aby situaci zvládly hladce. Potvrzuje to i majitel jedné z posledních cestovek, která sídlí na severu Moravy. Na letošní sezonu už prodali několik tisíc zájezdů s odletem z Ostravy. Hlavně do Turecka a Řecka. Teď denně lobbuje za to, aby letadla v Ostravě byla.

„Pokud by byly některé lety odloženy tak, že by se musely realizovat z Brna, z Prahy, případně z Katovic, informovali bychom klienty a hledali řešení s nimi,“ říká majitel CK Marted Miroslav Jůva.

Všechny své klienty, kterým prodali zájezd na léto do Řecka, kontaktovali i pracovníci cestovky CK Iríny Tours. „Když klient přijde do jakékoliv cestovní kanceláře a nebo ke zprostředkovateli, k agentuře, která to jen prodává, je ze zákona povinné, aby měl veškeré informace,“ říká majitelka cestovky Sotira Korecká Margaritopulu.

Cestovní agentura Invia v současné chvíli disponuje informacemi o zrušení některých letů na letní sezonu s odletem z Pardubic. Může však dojít i k dalším změnám.