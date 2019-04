Levnější tankování skončilo, ceny rostou. Litr benzinu už stojí přes 32 korun

Cena severomořské ropy Brent roste od začátku letošního roku. Od té doby přidala v dolarovém vyjádření již více než 32 procent. V korunovém vyjádření pak barel ropy letos od začátku ledna zdražil o více než 34 procent, a to i kvůli oslabení koruny vůči dolaru. Ropa Brent je aktuálně blízko své nejdražší cenové úrovně od loňského listopadu, když se prodává za zhruba 71,40 dolaru za barel.

V neposlední řadě ropa zdražuje kvůli sílící naději, že Washington a Peking dosáhnou smíru ve své obchodní válce, míní analatyci. A podle pozorovatelů by to mohla být už jen otázka času, než dvě nejsilnější ekonomiky světa dohodu o smíru uzavřou. „To by pochopitelně bylo impulsem pro globální ekonomický růst, a tedy i pro růst cen ropy,“ uzavírá Kovanda.

V příštím týdnu zřejmě ceny pohonných hmot dále porostou. U benzinu rychleji než u nafty, což je dáno koncem zimní sezóny, kdy byla silnější poptávka po topné naftě. Podle Kovandy tak v nadcházejícím týdnu pohonné hmoty zdraží v případě benzinu o dvacet až třicet haléřů na litr, v případě nafty pak bude cenový růst do deseti haléřů na litr.