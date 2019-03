Tuny masa procházejí přísnými kontrolami a lidé se o jeho původ více zajímají. Za levnými nákupy do Polska ale jezdí dál

Sérii zpráv o problematické kvalitě některých polských potravin zahájila v roce 2012 takzvaná solná aféra. Firmy zapletené v Polsku do tohoto skandálu prodávaly technickou sůl označenou za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb či pekárnám. Z těchto výroben se mohla dostat do obchodů v Polsku a zřejmě i do zahraničí.

V roce 2013 se na českém trhu objevilo koňské výsekové maso z Polska obsahující analgetikum fenylbutazon, které se nesmí dávat zvířatům určeným k lidské stravě.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) také zakázala prodej polských kvašených okurek a kysaného zelí, které obsahovaly zakázanou kyselinu mravenčí. Problémy byly v ČR i s polským kakaem, které ve skutečnosti obsahovalo pouze 80 procent kakaa a zbytek tvořila dřevitá hmota z drcených kakaových slupek.

V minulosti také veterináři opakovaně našli salmonely v kuřecím, v krůtím i vepřovém mase dovezeném z Polska. Asi největší případ z posledních let se týkal vajec – v říjnu 2016 zakázala Státní veterinární správa (SVS) na základě zprávy z evropského systému rychlého varování RASFF prodej 3,5 milionu polských vajec, které mohly obsahovat bakterie salmonelózy.

V únoru 2017 vyvolala pozornost zpráva SVS o tom, že v Jablonci nad Nisou prodala jedna z firem zhruba 1,9 tuny kuřecího masa, které obsahovalo i bakterie salmonelózy. Celkem do ČR přišlo z Polska 3,6 tuny závadného masa, část veterináři stáhli, část šla do odpadu při úpravě.

O měsíc později SZPI varovala spotřebitele, aby nejedli půlkilogramový mix polského mletého masa, který také obsahoval bakterie salmonely.

Během roku 2017 i loni se několikrát objevily problémy s polskými jablky a některými druhy zeleniny, ve kterých zjistila SZPI nadlimitní množství pesticidů.

V srpnu 2017 vypukl skandál s jedem ve vejcích. Na trhu v několika zemích Evropy včetně ČR a Slovenska se objevily miliony vajec a výrobků z nich obsahujících fipronil. V ČR pocházela podle veterinářů vejce s jedem z různých chovů z Polska. Vejce kontaminovaná fipronilem se objevila i na Slovensku.

Loni v lednu podle polské televize TVN24 policie v regionu Podlesí na severovýchodě Polska náhodně objevila jatka, kde se porážela nemocná zvířata. Prokurátor, který případ vyšetřoval, uvedl, že maso z tohoto podniku „se dostalo na území celého státu i do zahraničí“. Jeho majitelé byli propuštěni na svobodu na kauci a jejich jatka nadále fungovala .

Letos v únoru se Polsko dostalo do centra pozornosti v celé Evropě kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Maso z nich se dostalo nejen do Polska, ale i do řady zemí EU včetně Slovenska a České republiky. Jatka úřady nařídily zavřít a do Polska kvůli této aféře přijeli inspektoři Evropské komise. Do ČR se podle úřadů dostalo přibližně 300 kilogramů masa z problematických polských jatek.

Od chvíle, kdy vypukla aféra s polským hovězím, odebrali veterináři na 200 vzorků, jeden z nich byl přitom pozitivní na salmonelu. Kvůli němu ČR zavedla mimořádná veterinární opatření, hovězí maso z Polska od minulého čtvrtka nesmí být uváděno na trh před kontrolou v akreditované laboratoři na salmonelu. Do ČR se dovezly přibližně dvě tuny masa z problematické šarže, většina se podle ředitele SVS Zbyňka Semeráda snědla.

Evropská komise nyní požaduje, aby ČR přestala do pátku s mimořádnými kontrolami polského hovězího, protože nejsou přiměřené riziku výskytu salmonely. Česká republika ale odpoví negativně, řekl šéf veterinářů Zbyněk Semerád.

Poslední únorový den veterináři oznámili, že ve 1200 kilogramech mražených kuřecích stehen z Polska našli salmonelu. Zásilku objevili ve velkoobchodním skladu Petr Novotný - Gastroplus v Lounech. Veterináři nyní zjišťují, kam maso dále šlo, část zásilky byla distribuovaná do stravovacích služeb.