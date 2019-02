Česko bude i přes nevoli EU pokračovat v komplexní kontrole masa z Polska, dokud Varšava nepřijme nápravná opatření

Europoslanec Pavel Poc (ČSSD) řekl, že výsledky prvního auditu polského systému již EU zná, ale polská strana má nyní několik týdnů na vyjádření. Do té doby nebudou zveřejněny.

V Lomnici nad Lužnicí prodal 564 kilogramů masa ze „salmonelové“ šarže z Polska podnik Agro-CB, sdělil v úterý mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Maso zakoupené od 13. února je možné vrátit.

Dalších 372 kilogramů masa putovalo do deseti firem v Jihomoravském a Zlínském kraji, nejvíc do prodejny Napajedla v Napajedlech (170 kg), kde je také možné maso vracet. Dále pak například do restaurace a kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně. Většina masa je podle mluvčího nejspíš zpracovaná a snězená.