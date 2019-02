Jak vznikala v Polsku reportáž o porážkách? Měsíce trvalo jen dostat novináře na jatka, ke kravám směl až časem

„Neměli jsme nikoho uvnitř, žádného insidera, který by nám mohl pomoci v dokumentaci materiálu, tak jsme se rozhodli proniknout tam pomocí žurnalisty v terénu. Jeden z nás se na jatkách nechal zaměstnat jako začínající mladý řezník. Povedlo se všechny domněnky potvrdit,“ podotkl Patora.

Byla to ovšem časově náročná práce. Reportér TVN24 Patryk Szczepaniak se stal zaměstnancem jatek až po čtyřech měsících snahy. A zprvu pracoval na denní směně, kde se však neporážely krávy, nýbrž prasata. „Nedělo se nic nenormálního kromě toho, že je zpracováváno hovězí z noční porážky. Bylo vidět, co je to za zdechliny, zdechliny s abscesy, s odstraněnými částmi, které byly pravděpodobně shnilé,“ přiblížil Tomasz Patora.

Klíčové tak bylo, aby se redaktor v roli začínajícího řezníka dostal na noční směnu. Nakonec se to podařilo, podle Patory i s pomocí dcery majitele provozu. „Pomohla mu na noční směnu, kde pracují pouze prověření důvěryhodní lidé a kde dochází k porážce krav,“ poznamenal.