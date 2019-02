Maso z problémových polských jatek se dostalo i do Česka

přehrát video Brífink ministra zemědělství Miroslava Tomana a ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda

„Několikrát nás ujišťovali, že do ČR maso nešlo. Nyní jsme zjistili, že hovězí maso z nelegálních porážek v Polsku se dostalo i do Česka. Jedná se řádově o 300 kilogramů masa. Dostalo se na čtyři místa – Nový Bydžov, Praha, Varnsdorf a Kostelec nad Labem,“ uvedl ministr zemědělství. Inspektoři Státní veterinární správy podle něj okamžitě prověřili situaci v podezřelých místech. „Jedna ze zásilek byla dokonce 31. ledna vrácena do Polska. To znamená, že obchodníci v Polsku byli informováni, že zásilka obsahuje závadné maso, a polská strana musela vědět, že se k nám maso dostalo,“ řekl Toman.

Podle něj je z toho patrné, že Polsko nemá dobře nastavený systém kontrol a veterinárního dohledu nebo dochází k obcházení zákonů. „Budu po svých polských kolezích chtít záruku, že situaci napraví a změní pravidla veterinárního dozoru tak, aby skutečně fungoval a zajistil, že se podobné aféry už nebudou opakovat,“ zdůraznil.

Marian Jurečka bývalý ministr zemědělství, člen zemědělského výboru sněmovny „V pondělí polská strana říkala, že problém se stal, ale maso nešlo na export. Ve středu už se exportovalo do šesti zemí a v pátek k nim patřila i Česká republika. To je pro mě tolik nevěrohodných signálů, že bych vyzvala ministra Tomana, aby přijal mimořádná veterinární opatření. Zaměřit by se na to měla i Evropská komise - s dovozem z Polska byl problém i u ovoce a zeleniny.“

„Vyzývám spotřebitele, aby do vyřešení kauzy co nejvíce preferovali maso z tuzemských chovů a u dovozového masa, zejména z Polska, dbali na dohledatelnost, respektive aby se mu důsledně vyhýbali. Měli by se ptát nejen v obchodech, ale i restauracích, odkud maso je. Doporučuji se polskému hovězímu masu vyhnout,“ vzkázal Toman. Na baleném mase se země původu uvádí, u nebaleného je povinnost mít informace o původu v blízkosti místa nabízení masa k prodeji, například na informační tabuli.

Není to ojedinělé, bude to celý systém, říká šéf veterinární správy Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád uvedl, že maso nemuselo být přímo závadné, ale zpracovávalo se na místech, kde končila i nemocná nebo týraná zvířata. Inspektoři podle něj ihned vyjeli do míst, kam se mělo maso dostat, aby zjistili, jak s ním bylo naloženo a zda už nebylo prodáno nebo spotřebováno. To může být případ masa, které se dostalo do Varnsdorfu do veřejného stravování. Konzumace hovězího z nemocných krav může lidem způsobit vážné zdravotní problémy. Jde o otravy z jídla se závažným průběhem, zánět mozkových blan, zánět kostí a kloubů nebo o těžkou formu sepse. Podle Semeráda by ale maso nejspíš zapáchalo. Problémem může být léčení zvířat antibiotiky, můžou tak vznikat rezistence, lidé na něj mohou být alergičtí.

Veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádějí mimořádné kontroly a budou v nich pokračovat. Další postup chce ministr koordinovat s Evropskou komisí a případná mimořádná veterinární opatření by Česko vyhlásilo až po konzultaci s ní. Postupovat chce jednotně, aby se polské maso nemohlo do Česka dostat přes jiné země. „V případě polského masa kontrolujeme veškeré dodávky a odebíráme vzorky na laboratorní vyšetření, abychom se přesvědčili, že zásilka je v pořádku. Vedle toho samozřejmě provádíme kontroly v restauracích, které koordinujeme se SZPI,“ popsal ředitel veterinární správy Zbyněk Semerád. Dodal, že i veterinární správa je informacemi znepokojena. „Nedaří se to rozplétat, a hlavně to není ojedinělá kauza, ale bude to celý systém, protože tyto zásilky nedorazily přímo z jatek, ale byly už dvakrát překoupené.“ Stejné podezření má i bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL): „Klíčová otázka je, zda byla razítka na mase falšována, pak je to individuální pochybení. Nebo je dal veterinář, to by byl vážný problém ohrožující celou důvěryhodnost polského systému.“ Z Polska loni oficiálně přišlo 14 tisíc tun hovězího Ministr Toman upozornil, že příjemce zásilky masa musí přijetí ohlásit 48 hodin předem a podezřelé odběratele kontrolují české úřady dopředu. Loni podle Petra Majera z veterinární správy nahlásili přes 14 tisíc tun hovězího masa, které obdrželi z Polska. Do Česka se dostalo skoro ve 28 tisících dodávkách. Z něj veterináři při zhruba 350 kontrolách prověřili kolem 600 tun masa. „Nějaká závada byla zjištěna u zhruba 30 kontrol. Téměř ve všech případech šlo o nenahlášení zásilky tak, jak ukládá zákon, v několika případech pak o nedostatky ve značení či dokumentaci,“ uvedl Majer. Dodal, že nebyly zjištěny žádné závažné závady, na jejichž základě by zásilka byla vrácena do místa původu nebo zlikvidována v asanačním podniku.

Fakta Potraviny z Polska měly problémy i dříve Potraviny z Polska měly problémy i dříve - Sérii zpráv o problematické kvalitě polských potravin zahájila v roce 2012 takzvaná solná aféra. Firmy zapletené v Polsku do tohoto skandálu prodávaly technickou sůl označenou za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb či pekárnám. Z těchto výroben se mohla dostat do obchodů v Polsku a zřejmě i do zahraničí. - V roce 2013 se na českém trhu objevilo koňské výsekové maso z Polska obsahující analgetikum fenylbutazon, které se nesmí dávat zvířatům určeným k lidské stravě. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) také zakázala prodej polských kvašených okurek a kysaného zelí, které obsahovaly zakázanou kyselinu mravenčí. Problémy byly v ČR i s polským kakaem, které obsahovalo pouze 80 procent kakaa – zbývající část tvořila dřevitá hmota z drcených kakaových slupek. - Salmonely v minulosti veterináři našli opakovaně nejen v kuřecím, ale i v krůtím či vepřovém mase dovezeném z Polska. Asi největší případ z posledních se týkal vajec – v říjnu 2016 zakázala Státní veterinární správa na základě zprávy z evropského systému rychlého varování RASFF prodej 3,5 milionu polských vajec, která mohla obsahovat bakterie salmonelózy. - V únoru 2017 vyvolala pozornost zpráva Státní veterinární správy (SVS) o tom, že v Jablonci nad Nisou prodala jedna z firem zhruba 1,9 tuny kuřecího masa, které obsahovalo i bakterie způsobující salmonelózu. Celkem do Česka přišlo z Polska 3,6 tuny závadného masa, část veterináři stáhli, část šla do odpadu při úpravě. O měsíc později SZPI varovala spotřebitele, aby nejedli půlkilogramový mix polského mletého masa, který také obsahoval bakterie salmonely. SZPI vložila informaci do RASFF. - Během roku 2017 i loni se několikrát objevily problémy s polskými jablky a některými druhy zeleniny, ve kterých zjistila SZPI nadlimitní množství pesticidů. - V srpnu 2017 vypukl skandál s jedem ve vejcích. Na trhu v několika zemích Evropy včetně ČR a Slovenska se objevily miliony vajec a výrobků z nich obsahujících fipronil. V Česku pocházela podle veterinářů vejce s jedem z různých chovů z Polska. Také na Slovensko byla dodána z Polska vejce kontaminovaná fipronilem. - Loni v lednu podle polské televize TVN24 policie v regionu Podlesí na severovýchodě Polska náhodně objevila jatka, kde se porážela nemocná zvířata. Prokurátor, který případ vyšetřoval, uvedl, že maso z tohoto podniku „se dostalo na území celého státu i do zahraničí“. Jeho majitelé byli propuštěni na svobodu na kauci a jejich jatka nadále fungují.