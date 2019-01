„To oslizlé vyřež, ať to není tak vidět.“ Polská reportáž ukázala na jatka s nemocným dobytkem

Podle informátora jde o dobytek po úrazech nebo neúspěšné léčbě, třeba antibiotiky. Viditelně poškozenou tkáň pak zaměstnanci jatek prostě odstraní. „Když vidíš něco špatného, jako tady to oslizlé… Vyřež to, ať to není tak vidět,“ zazní na záznamu.

Porážka nemocných zvířat, stejně tak bez přítomnosti veterináře, který maso kontroluje i během zpracování, je nelegální. Tady ale příslušné razítko zaručující nezávadnost na maso dávali v noci sami zaměstnanci. Veterinář jen ráno podepsal formuláře.

„Veterinář musí autoritativně potvrdit, že ten kus je vhodný ke konzumaci a je možné ho pustit na trh, do obchodu. Pokud ho neprohlédne, může být maso pro spotřebitele škodlivé,“ varuje veterinář, odborník na chov zvířat a také bývalý rektor Vratislavské univerzity Roman Kołacz.