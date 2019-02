Další podezřelé maso v Česku. Veterináři hledají více než tunu polského hovězího, může v něm být salmonela

To, že v Polsku ne zcela dobře funguje veterinární dozor, není podle šéfa SVS jen jeho názor, ale vyplývá i z mise unijních inspektorů v Polsku.

„A nakonec i to, že sama polská strana přijímá opatření ve vztahu k jatkám, což znamená, že nařídilo audity ve všech závodech, říká že musí nastavit lepší systém dosledování, tedy putování živých zvířat na jatky, že zruší provádění kontrol soukromými veterinárními lékaři, že zavede kamery a další, tak to ukazuje, že systém má větší trhliny, než by se očekávalo. A Komise, která tam pošle další misi, by pak měla říci, v čem a jaké by měla polská veterinární správa přijmout opatření,“ dodává Semerád. Každopádně by nyní českým spotřebitelům doporučil kupovat české maso.