Zábrany, kamery a prověrky. ČEZ posílí bezpečnost Temelína

Od začátku provozu investoval ČEZ do modernizace Temelína devatenáct miliard. Do obou českých jaderných elektráren Temelín a Dukovany investuje letos ČEZ přes 2,5 miliardy korun. Řekl to ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZu Bohdan Zronek.

Během odstávky druhého temelínského bloku zahájí energetici dvouletou rekonstrukci blokových výměníkových stanic. V nich se voda určená pro vytápění Týna nad Vltavou a elektrárny připravuje na správnou teplotu a množství. Stanice budou mít o čtyřicet procent menší výkon.

„Původní ohříváky byly dimenzovány na mnohem větší tepelný výkon, ke kterému jsme se nikdy nepřiblížili. Očekáváme i nižší spotřebu elektřiny,“ řekl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Za důležitou investici označil i opravu potrubí, které propojuje chladicí věže s oběma strojovnami. S průměrem 3,4 metru jde o jedny z největších potrubí v areálu. Rekonstruovat se bude během několika let v délce tří set metrů.