Z Plzně do Temelína. Nové kontejnery na vyhořelé palivo čekají náročné testy

„Maximální projektová životnost je šedesát let. Dává nám to tedy šedesát let času na to se rozhodnout, co s tím palivem dál,“ řekl ředitel divize Servis JE společnosti Škoda JS František Krček. Do té doby zůstanou ve skladu Jaderné elektrárny Temelín.

Každý kontejner je zde umístěn na svou pozici a zapečetěn od zástupců mezinárodních agentur. „Tyto agentury navíc prostřednictvím kamer, které tady mají umístěny, můžou nepřetržitě monitorovat dění ve skladu,“ uvedl mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.