Přijde letos krize? Ekonomové mluví spíš o zpomalení a varují před „šedými labutěmi“

Mora: Obchodní válka USA-Čína by recesi přivolala

Podle Mory je možná rozbuška kromě dodržování rozpočtových pravidel v Itálii třeba i hospodářství Francie nebo to otázka udržitelnosti hospodářského rozvoje Číny.

„Roli může hrát i i to, do jaké míry se měnová politika FED, tedy zvyšování sazeb a s tím související posilování dolaru, odrazí na ekonomikách rozvíjejících se trhů, například v Turecku či Argentině, pro které to už mělo negativní dopady,“ říká. A dodává, že pokud bychom zkombinovali to, že se budeme blížit do utlumenější fáze růstu a některé z těch faktorů by se začínaly projevovat materiálně, tedy že by třeba došlo k obchodní válce mezi USA a Čínou, tak by to podle Mory určitě recesi přivolalo.