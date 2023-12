Nebyl revolucionář, hájil status quo, říká o Kissingerovi Žantovský

Podle Žantovského odchází velká postava, která ale „jako všechny velké postavy není postava jednorozměrná“. Měl za sebou velké úspěchy, byl však i právem kritizovaný. „Nebyl to revolucionář, byl to spíš člověk, který se snažil ubránit, udržet status quo a hájit americké zájmy, tak jak jen to nejlépe dovedl,“ uvedl Žantovský s tím, že šlo o politika, jenž příliš nepodléhal „ideologickému pohledu“.

Havlovi předal svůj článek

Kissinger podle Žantovského dosáhl výsledku, jenž „úplně změnil povahu studené války a pravděpodobně výrazně přispěl k jejímu výsledku“. „Pochopil dříve než jiní, že Sovětský svaz a Čínská lidová republika nemají společný zájem a že posilováním vztahu s Čínou vlastně výrazně, rozhodujícím způsobem oslabí sovětský vliv,“ míní Žantovský.

Bývalý poradce Václava Havla také vzpomínal na to, že Kissinger navštívil exprezidenta na Pražském hradě v červnu 1990 a přivezl mu svůj článek z časopisu Newsweek, v němž argumentoval, že by Československo, Polsko a Maďarsko měli vytvořit neutrální „nárazníkový pás“ mezi Západem a Východem po rakouském vzoru.

„V roce 1990 Henry Kissinger nepřesvědčoval Havla o vstupu do NATO, ale ani Havel v červnu 1990 ještě nebyl tím rozhodným zastáncem vstupu do NATO. To se odehrálo až o rok později po pokusu o puč v Moskvě. V roce 1991 jsme pochopili, že na to, že Sovětský svaz bude dlouhodobě přívržencem změn v Evropě, spoléhat nelze, že je možný opačný scénář a že se proti tomu musíme pojistit,“ vzpomíná Žantovský.