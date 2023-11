ÚSTR má nízké penze disidentů za „historickou křivdu“, chce je pomoct narovnat. Zastal se ale i Jurečky

Gruntorád prohlásil, že kvůli tomu loni spolu s dalšími disidenty a disidentkami poslal dopis premiérovi Petru Fialovi (ODS). Získali odpověď, že mohou žádat o takzvané odstranění tvrdosti zákona, tedy o zmírnění podmínek a dopočítání penze. Jeden z disidentů žádost podal. Jurečka ji zamítl. V sobotu před dvěma dny ministr po zahájení Gruntorádovy hladovky oznámil, že Česká správa sociálního zabezpečení disidentské penze znovu prověří a s posuzováním začne hned po víkendu.

Na jaře šéf resortu novinářům řekl, že jeho ministerstvo řešení chystá. Šéf ministerského odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec tehdy uvedl, že by se na něm měl podílet ÚSTR, který by mohl disidentům a disidentkám vydávat osvědčení. O úpravě penze by při zmírnění tvrdosti zákona pak rozhodovala sociální správa. Dostala by od ministerstva návod postupu.

Podpora Jurečky

Vedení ÚSTR se Jurečky zastalo. „Mrzí nás, že je odpovědnost přesouvána na současného vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí, který se problematikou dlouhodobě zabývá a skutečně ji řeší,“ uvedl ústav ve vyjádření.

Večer jsem zašel za Jirkou Gruntorádem před @strakovka. Také podporuji narovnání nízkých důchodů disidentů, neřešené od 1989 😢 Po jednáních na @mpsvcz nevidím problém v ministrovi, ale v zavedeném úředním šimlu 🙈@CSSZ_CZ musí ihned reagovat, minimálně u účastníků 3. odboje 👍🇨🇿 pic.twitter.com/Ke1JecGL0M — Pavel Žáček (@PavelZacek_69) November 20, 2023

Poslanec ODS a někdejší ředitel ÚSTR Pavel Žáček na síti X uvedl, že také podporuje narovnání nízkých disidentských důchodů. Podle něj není problém v ministrovi, ale v „zavedeném úředním šimlu“ sociální správy.