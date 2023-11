Většina lidí byla přesvědčená o tom, že určitá forma důchodové reformy je potřeba, ukázal průzkum

Jasno nemají lidé většinou ani v tom, v kolika letech do penze půjdou. Například administrativní pracovnice Martina z Prahy doufá, že to bude co nejpozději, na důchod má prý ještě čas. Doufá v to kolem 67 let věku. Tlumočníka Jana pak téma vůbec netrápí. „Nespoléhám na to, že dostanu nějaké peníze od státu,“ myslí si. Většina respondentů, s nimiž ČT natáčela, se shodla na ideálním věku odchodu do penze mezi šedesátým a sedmdesátým rokem života.

Změny v důchodech – tak, jak je navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí – by měly být postupné. Zabránit mají především kolapsu financování důchodového systému v Česku z důvodu stárnutí populace, už nyní je totiž v deficitu.

V Česku lidé v průměru pracují téměř 36,4 roku. To odpovídá evropskému průměru, například Němci nebo Rakušané však tráví v zaměstnání o dva až tři roky delší dobu. Poláci jsou pak produktivní 34,6 roku. Jak dlouho Češi budou zůstávat na pracovním trhu, neovlivní jen změněná doba odchodu do důchodu, ale také vzdělání.