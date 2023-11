Nemocnice plánují služby na prosinec. A často nevědí s jakým nasazením lékařů mohou počítat

Přednostové klinik ve Fakultní nemocnici Hradec Králové už rozdávají lékařům rozpis práce na prosinec. Podle zákona patnáct dnů předem. „Je to rozpis bez přesčasů. Reflektuje to to, aby bylo možné dodržet nepřetržitý provoz při dodržení zákoníku práce,“ řekl lékař FN Hradec Králové Petr Grenar.

Změnou režimu služeb v nemocnici lékařů fakticky ubyde. „Dopady to bude mít jistě pro pacienty v tom smyslu, že se mohou prodloužit čekací doby na ošetření na urgentním příjmu,“ poznamenal přednosta Kliniky urgentní medicíny FN Hradec Králové Jaromír Kočí. „V průběhu čtvrtka, nejpozději pondělka budeme pacienty informovat o tom, že budeme muset odložit některé plánované výkony a plánovanou péči zhruba o dvacet procent,“ řekl ředitel FN Hradec Králové Aleš Herman.